Japonya’dan dikkat çeken kripto para çıkışı

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı Strateji Geliştirme ve Yönetim Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Mamoru Yanase, ABD ve Avrupa Birliği'ni kriptolara bankalara davrandıkları gibi davranma çağrısı yaptı.

Yanase, "Kripto sektörü bankacılık sektörü gibi büyüdü. Eğer etkin bir düzenleme, denetim uygulamak istiyorsanız, kriptolara da geleneksel bankalar, finansal kuruluşlarına uygulanan kuralları uygulamanız gerekli" diye konuştu.

FTX'in iflasının kripto teknolojisinin kendisinin yol açtığı bir skandal olmadığını belirten Yanase, "Bu, gevşek yönetişimin, iç kontrollerin savsaklanmasının ve, denetim, gözetim yokluğunun sonucu" dedi.

Yanase, ABD ve Avrupa'dan mevkidaşlarını kriptopara borsalarının gözetimi ve denetiminde bankalar ve aracı kurumların karşı karşıya kaldıklarına benzer kurallar uygulamaları için uyarmaya başladıklarını vurguladı.