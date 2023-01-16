Scaramucci’ye göre bitcoin fiyatı 50-100 bin dolar seviyesine yükselecek

SkyBridge Capital'in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023 yılının bitcoin için bir "toparlanma yılı" olacağını ve gelecek 2-3 yılda Bitcoin fiyatının 50.000-100.000 dolar seviyesinde işlem görebileceğini söyledi.

CNBC tarafından St Moritz'de düzenlenen konferansta konuşan isimlerden biri olan Scaramuchi, "Risklerden bahsediyoruz, ancak bitcoine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı konferansa katılan yatırımcılardan Bill Tai ise, bitcoin fiyatında hala biraz aşağı yönlü bir hareket beklediğini söyledi. Bitcoin fiyatının buralarda dip yapması olasılığı bulunduğunu ifade eden Tai, fiyatın tekrar zıplamadan önce 12 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini de vurguladı.

CoinShares baş stratejisti Meltem Demirörs ise bitcon fiyatının aşağında 20 bin-15 bin dolar, yukarıda ise 25 bin-30 bin dolar aralığında hareket etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Demirörs, "Bitcoinde çok fazla zoraki satış kaldığını düşünmüyorum. Ancak yukarı yönlü hareketin oldukça sınırlı olduğunu düşünüyorum, çünkü çok fazla yeni sermaye girişi görmüyorum" dedi.