ECB mevduat faiz oranının tepe yapması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'nde enflasyonu yüzde 2 hedefine geri çekmek için mevduat faiz oranlarını yükselteceği tepe nokta için ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,25 oldu.

Ekonomistler, ECB'nin Şubat ve Mart toplantılarında faizi 50'şer baz puan artıracağını öngörürken, Mayıs veya Haziran toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapacağını öngördüler.

Yetkililer, ECB'nin 2023 yılı içinde faiz indirmesinin muhtemel olmadığını savunsalar da, ekonomistler ECB'nin 2023 üçüncü çeyrekte faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e geri çekeceğini tahmin ettiler.

MLIV Pulse anketinde ise katımlımcıların yarısından fazla mevduat faizinin yüzde 3,50 veya üzerinde tepe yapacağını öngörmüşlerdi.