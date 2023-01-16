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Giriş Tarihi: 16.1.2023 14:30

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,26 artışla 5.097,74 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile elektrik oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,88 puan değer kazanarak 5.097,74'e çıktı. Toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,23 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKS MADENCİLİK OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile elektrik oldu.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile global pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 puanın direnç, 4.900 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
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