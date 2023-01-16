Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 453,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 15.114 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 7.861 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artışla 7.043 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 8.905 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 primle 25.896 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının piyasalar için kritik olacağını söyledi.

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) aralıkta aylık yüzde 1,6 azalarak beklentilerin altında kaldı.