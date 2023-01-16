Alüminyum için fiyat tahminleri yükseltildi

Goldman Sachs, Çin ve Avrupa'nın yüksek talebinin alüminyum arzında yetersizliğe yol açacağına işaret eden fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs analistleri Nicholas Snowdon ve Aditi Rai yazdıkları araştırma notunda, bu yıl LME'de alüminyum fiyatının ortalama 3125 dolar/ton olacağını tahmin ettiler. Banka daha önce 2023 için ortalama fiyat beklentisini 2563 dolar/ton olarak ortaya koymuştu.

Küresel alüminyum stoklarının bir yıl öncesine göre 900 bin ton azalarak 1,4 milyon tona gerilediğini ve bunun 2002'den bu yana görülen en düşük seviye olduğunu ifade eden Goldman Sachs analistleri, 2023 yılında arz açığnını ortaya çıkması halinde alüminyum fiyatının gelecek 12 ayda 3750 dolar/ton seviyesine kadar tırmanabileceğini vurguladılar.