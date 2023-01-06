Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 439,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 14.449 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 7.650 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.772 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 primle 24.897 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybıyla 8.595 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,8 azalışla 1,0520'den günü tamamlayan avro/dolar paritesi, bugün 1,0530 seviyesinden işşlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, ayrıca Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) de takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da perakende satışlar kasımda aylık yüzde 1,1 artarak beklentileri aştı.