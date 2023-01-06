Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından önemli bir etkiye sahip aralık ayı istihdam raporu beklenirken, Asya genelinde Çin'den gelen haber akışı yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ediyor.

Çin'in 3 yıllık aranın ardından Hong Kong ile sınır kapılarını açacağını duyurması risk iştahını artırırken, artan vaka sayılarının Hong Kong'da da salgını tetikleyebileceği endişesi Hang Seng endeksini baskıladı.

Öte yandan Güney Kore'li elektronik devi Samsung'un karı dördüncü çeyrekte yüzde 69 geriledi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise Çin'de artan rekabetin ardından ülkedeki satış fiyatlarında tekrar indirime gitti. Tesla böylece toplamda yüzde 40 indirim yapmış oldu.

Söz konusu haber akışı ile dolar/yuan paritesi yüzde 0,3 gerileyerek 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 6,8590'dan işlem görüyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 artışla 3.158 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,12 yükselişle 2.290 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 20.992 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,59 artarak 25.974 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 134,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1 kayıpla 59.756 puanda seyrediyor.