Küresel piyasaları Fed tutanakları aşağı çekti

Fed'in sıkılaşma mesajları sonrası Amerikan ve Avrupa hisse senedi vadelileri yönünü aşağı çevirirken Asya-Pasifik'te Çin'in sınırlarını kademeli olarak açması ve teknoloji şirketlerinde yaşanan ralli ile daha olumlu bir tablo yaşanıyor.

Çarşamba gününü yükselişle kapatan S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinde vadeliler ilk işlemlerde kayıp yaşadı. Enflasyonda iyileşme ve en büyük ihracat pazarı Çin'de yeniden açılmaya bağlı olarak üç gün üst üste yükselen Avrupa hisselerinde de vadeliler geriledi.

Asya Pasifik'te Hong Kong kaynaklı yükseliş sürüyor. Alibaba iştirakine verilen sermaye artırım onayıyla yaşanan ralli bugün de sürerken Hang Seng yüzde 1 yukarıda.

Bloomberg Dolar Endeksi 1251 seviyesinde yatay. Çarşamba günü dolara karşı yüzde 1,2 düşen Japon yeni toparlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan yükselişle yüzde 3,71 seviyesinde.

Spot altın sınırlı gerilemeyle 1.852 dolar civarından alıcı bulurken Brent petrol yüzde 1'i aşan yükselişle 79 civarından işlem gördü.

FED TUTANAKLARINDA ŞAHİN MESAJLAR

Aralık ayında 50 baz puan ile faiz artış hızını düşüren Fed buna karşın şahin duruşunu yayımladığı tutanakla güçlendirdi.

Fed üyeleri Aralık ayı toplantı tutanaklarında enflasyonu düşürme kararlılığının altını çizerken yatırımcıları faizlerin bir süre sıkı tutulacağını hafife almamaları yönünde uyardı.

FOMC tutanaklarında "finansal koşullardaki gereksiz gevşeme fiyat artışlarını ılımlılaştırma çabalarını karmaşık hale getirir" değerlendirmesi yapıldı.

JPMorgan Chase & Co. ABD Başekonomisti Michael Feroli piyasaların bu yılın ikinci yarısı için faiz indirimi fiyatlamasının Fed tutanakları mesajlarına endişe kaynağı olarak yansıdığını belirtti. Feroli'ye göre Fed üyeleri aşırı sıkılaşmayı alınması gereken bir risk olarak görüyor.

Sıkı duruş Fed üyeleri yorumlarına da yansıyor. FOMC içinde güvercin olarak görülen üyelerden Neel Kashkari yılın ilk yarısında en az 100 baz puanlık faiz artışı gerektiğini söyledi. Kashkari faizlerin yüzde 5,4'e ulaştıktan sonra durabileceklerini, yüksek fiyatların kalıcı olacağı sinyallerinin faizi potansiyel olarak daha yukarı çekebileceğini kaydetti.