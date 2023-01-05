Asya borsaları yükselişte

Anakara Çin'in Shenzhen Bileşeni yüzde 2,42 yükselirken, Şanghay Kompoziti yüzde 1,03 yükseldi

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, yatırımcıların Aralık ayı için Çin'in Caixin hizmetleri Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki iyileşmeyi sindirmesiyle önceki yüzde 2'den fazla kazançlarını geri alarak yüzde 1,60 arttı. Hong Kong'un S&P Satın Alma Yöneticileri Endeksi, özel sektör daralmasında bir gevşemeye işaret etti.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,669 yükseldi. Japonya'da ilk işlem saatinde Nikkei 225 yüzde 0,68 yükselirken, Topix yüzde 0,16 oranında değer kazandı. Kospi yüzde 0,49 yükseldi ve Kosdaq kısmi olarak yükseldi.

Singapur'un Kasım ayı perakende satışlarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması planlanıyor.

Fed'in Aralık toplantısından Çarşamba günü yayınladığı tutanakların enflasyon yüksek kaldığı sürece yüksek faiz oranlarının devam edeceğini göstermesiyle Wall Street'te bir gecede hisse senetleri iki günlük bir kayıp serisi yakaladı.