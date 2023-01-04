Apara Piyasalar Güney Kore'nin döviz rezervi 2 yılın en büyük artışını yaşadı
Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:16 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:17

Güney Kore'nin döviz rezervi 2 yılın en büyük artışını yaşadı

Güney Kore’nin döviz rezervi 2 yılın en büyük artışını yaşadı

Güney Kore`nin döviz rezervi, Aralık ayında 2 yılın en büyük artışını göstererek bir önceki aya göre 7,06 milyar dolar artarak 423,16 milyar dolar oldu.

Güney Kore'nin döviz rezervi Aralık ayında son 2 yılın en büyük artışını gösterdi. Kasım ayının ardından Aralık ayında da yükselen rezervler bir önceki aya göre 7,06 milyar dolar artarak 423,16 milyar dolar oldu.

Kasım ayında rezervler 416,10 milyar dolar seviyesindeydi.

EN BÜYÜK ARTIŞ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Güney Kore MB verilerine göre bu Kasım 2020'den bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Döviz rezervlerinin artmasında finansal kuruluşların yükselen döviz mevduatları etkili oldu.

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Güney Kore'nin döviz rezervi 2 yılın en büyük artışını yaşadı
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