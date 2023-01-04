Güney Kore’nin döviz rezervi 2 yılın en büyük artışını yaşadı

Güney Kore'nin döviz rezervi Aralık ayında son 2 yılın en büyük artışını gösterdi. Kasım ayının ardından Aralık ayında da yükselen rezervler bir önceki aya göre 7,06 milyar dolar artarak 423,16 milyar dolar oldu.

Kasım ayında rezervler 416,10 milyar dolar seviyesindeydi.

EN BÜYÜK ARTIŞ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Güney Kore MB verilerine göre bu Kasım 2020'den bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Döviz rezervlerinin artmasında finansal kuruluşların yükselen döviz mevduatları etkili oldu.