Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,05 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.646,62 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30'la gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,76'yla turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün 5.704,83 puanla rekor tazelemesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve yüzde 0,61 azalışla 5.626,57 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon ve resesyon ikilemi ile yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların yatırımcı fiyatlamaları açısından önemli olacağını söyledi.

Fed, 13-14 Aralık'ta gerçekleştirdiği son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti. Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseldiğini ortaya koymuştu.

Bu gelişme sonrası faiz artırım hızından ziyade oranların hangi seviyeye kadar yükseltileceğinin yatırımcıların odağına yerleştiğine işaret eden analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi PMI'nın takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.500 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.