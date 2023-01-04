ABD’de regülatörler bankaları uyardı! Kriptolarda risk bilincinde olunmalı

ABD'de bankacılık sektörünün regülatörleri, kriptoparalar ile ilişkili önemli risklerin bilincinde olmaları konusunda bankaları uyardılar.

Fed, Federal Mevduat Sigorta Kuruluşu (FDIC) ve OCC kriptoparalar konusunda ilk kez ortak açıklama yaptılar.

Bankaları yasal belirsizlikler ve dijital varlık şirketlerinin yetersiz veya aldatıcı bildirimleri gibi riskler konusunda uyaran Regülatörler, kripto token tutan veya ihraç eden bankalara, merkeziyetsiz ağın güvenli ve sağlam bankacılık uygulamaları ile tutarsız olmasının "oldukça muhtemel" olduğu uyarısında bulundular.

Regülatörler ayrıca, iş modelleri kripto sektörüne konsantre olan bankaların güvenliği ve sağlamlıkları konusunda endişeleri bulunduğunu da vurguladılar.