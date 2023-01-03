Keskin düşüş! Çin’de imalat sektörü geriledi

Çin'de imalat sektörü aktivitesi artan COVID-19 vakalarının üretimi aksatmasının ve talep üzerinde baskı yaratmasının etkisiyle Aralık ayında keskin düşüş gösterdi.

49,0 PUANA İNDİ

Caixin/Markit imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında Kasım ayındaki 49,4 puandan 49,0 puana indi. PMI, son 5 aydır 50 baz puan olan başa baş seviyesinin altında gerçekleşerek daralmaya işaret ediyor.

Ekonomistler imalat PMI'nın Aralık ayında 48,8 puana kadar gerilemesini bekliyorlardı.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Arz daraldı, toplam taleph zayıf olmaya devam etti, deniz aşırı talep düştü, istihdam kötüleşti, lojistik cansız, imalatçıların karlılıkları baskı altında ve stoklar düşük seviyelerde" değerlendirmesini yaptı.

Caixin yeni ihracat siparişleri endeksi de Aralık'ta Eylül'den bu yana görülen en hızlı düşüşü yaşadı.