Asya borsaları geriledi

Süregelen enflasyon ve resesyon endişeleri nedeniyle bu hafta gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantılarının önemi artarken, kararlar öncesi pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığı görülüyor.

Asya genelinde ise Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ekonomik aktiviteye yönelik tehdit unsuru oluşturmaya devam ederken, hükümetin "sıfır vaka" politikasına yönelik gevşeme adımları yakından takip ediliyor.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ÜFE kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,3 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 azalarak 3.179 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 2.373 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek günü 27.842 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 136,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 62.046 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 kayıpla 19.446 puanda seyrediyor.