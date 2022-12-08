ECB üyesi Panetta: Kripto varlıklar konusunda regülasyonlar acilen ortaya konmalı

Panetta yaptığı açıklamada, "Kripto sadece sönmekte olan bir balon değil. Birbiri ardı sönmekte olan balonlar söz konusu. Dayanaksız kripto varlıklar herhangi bir sosyal veya ekonomik faydalı fonksiyonu olmayan bir finansal kumar biçimiler. Mütevazi yatırımcıları korumak ve kripto varlıklar tarafından giderek daha fazla sarılmış hale gelebilecek bir finansal sistemi kurtarmak görevimiz" diye konuştu.

Panetta, değerleri bir varlık havuzu ile ilişkili olan stabil koinler için de "İstikrar, stabilite sadece isimlerinde" değerlendirmesini yaptı.

Kripto piyasası ile finansal sistem arasında bağlantının, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin sektörü girmeleri halinde güçleneceğine işaret eden Panetta, bunun regülasyona acil ihtiyaç olduğu anlamına geldiğini ifade etti.