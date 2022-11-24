Borsa İstanbul’da yabancılar 56,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım haftasında net 56,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 20,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Kasım itibarıyla 23 milyar 773,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Kasım'da 23 milyar 650,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 196,4 milyon dolardan 1 milyar 187,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 102,7 milyon dolardan 106 milyon dolara yükseldi.