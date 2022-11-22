Küresel piyasalar yön arayışında

ALMANYA'DA ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) YILLIK BAZDA İSE YÜZDE 34,5 ARTTI

Avrupa'da enflasyonla mücadele bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken, dün, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 34,5 arttı.

Söz konusu veri Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüşe işaret ederken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Kovid-19 krizi sonrası büyümeye odaklanarak 20 bin yeni çalışanın işe alımı için kampanya başlatıldığını duyurdu.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve devam eden "sıfır Kovid-19" politikası nedeniyle başkent Pekin'de koruma ve önleme tedbirleri arttırıldı.

Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle Çin pay piyasaları açılışta gerilese de, hükümetin ekonomik büyümeyi destekleyici adımlarla önlemlerin etkisini azaltabileceğine yönelik beklentiler ile Şanghay bileşik endeksi sınırlı da olsa yükselişle geçti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi.