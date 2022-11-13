Borsa İstanbul’da rekor beklentileri devam ediyor

Rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksinde piyasa beklentileri pozitif kalmayı sürdürüyor. BIST 100 endeksi, ekimde yüzde 25,1 yükselerek Aralık 2003'ten bu yana en güçlü aylık performansını sergilerken, kasım başından bu yana da yüzde 12 değer kazandı.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 140 yükselen BIST 100 endeksi, dolar bazlı bakıldığında da yüzde 73 getiriyle yatırımcısının yüzünü güldürdü.

BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 5,7 yükselişle üst üste ikinci haftada da haftalık kapanış rekoru kırdı. Endeks, cuma günü gördüğü en yüksek seviyeyi 4.552 puana taşıdı.

Dolar bazında 240 sent ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.

BIST 100 endeksi sektör endeksleri bazlı incelendiğinde, tüm sektörlerin yılbaşından bu yana yükseldiği dikkati çekiyor. En çok kazandıran yüzde 152 ile holding endeksi, yüzde 141 ile ticaret endeksi ve yüzde 140 ile bankacılık endeksi oldu.

Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksindeki hisselerin 97'si değer kazanırken, 3'ü geriledi.

Cuma günkü kapanış itibarıyla BIST 100 endeksinde yılbaşından bu yana en çok kazandıranlar yüzde 1.236 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 1.212 ile Kontrolmatik Teknoloji ve yüzde 707 ile Odas elektrik olurken, kaybettirenler yüzde 48 ile Türk Prysmain Kablo Sistemleri, yüzde 38 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 26 ile Trabzonspor olarak kayıtlara geçti.

Analistler, üçüncü çeyrek bilançolarının beklentileri karşılaması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" duruşunun yumuşayacağı beklentileriyle getiri arayışındaki yatırımcıların borsaya ilgisinin devam edebileceğini söyledi.

BORSAYA İLGİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilanço sezonunun gelmesi ve bilançolardaki güçlü kar beklentilerinin yatırımcıların borsaya yönelmesini ve kırılması zor gözüken direnç seviyelerinin hacimli ve sürekli yüksek ilgiyle kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Eylül ayındaki sarsıntılı seyirden sonra ekimle birlikte başlayan olumlu havada TCMB'nin faiz indirimi, mevduat ve faizlerin düşük olmasıyla birlikte kurun da hemen hemen yatay kalmasının yatırımcıların borsaya yönelmesine imkan sağladığını kaydeden Atılal, "Son dönemlerde DTH ve KKM tarafından yatırımcıların yüksek enflasyon dönemlerinin alternatifsiz en yüksek getiri imkanı sunan borsaya yönelmesi de son derece doğru bir yaklaşımdır." dedi.

Atılal, piyasa açısından daha önemli gördüğü noktanın ise yatırımcıların endeks seviyesinden daha çok hisse senedi almadan önce görüş sorup, beklentileri öğrenip ona göre yatırım kararı vermeleri olduğunu vurguladı.

Bu durumun endekste önce 4.250, sonra da 4.400 seviyelerinin kırılıp 4.600-4.900 bandına güçlü ve bilinçli bir şekilde yönelmeyi sağladığını aktaran Atıal, halka arzların da yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlamasının taze para girişinin artmasına imkan verdiğini kaydetti.

Atılal, yurt dışında Fed'in faiz artış temposunun yavaşlayacağı beklentisi, yurt içinde ise enflasyonda düşüş trendinin başlayacak olmasının, borsaya yatırımcı ilgisinin artmasına destek verecek gelişmeler olduğunu söyledi.

Yüksek karlılıklarla birlikte temettü ve bedelsiz potansiyeli yüksek hisselere yönelimin, BIST 100 endeksini yükselten diğer etmenler olduğunu vurgulayan Atılal, "Şu an için mevcut şartlarda borsanın alternatifsiz oluşu, piyasayı bozabilecek yeni bir belirsizlik çıkmadığı sürece kısa düzeltmeler ve yeni para girişleriyle BIST 100 endeksinde 4.600-4.900 bandı bu yıl için hedef aralığı olarak gözükmektedir." dedi.

BORSA SEÇİMLERE KADAR POZİTİF SEYREDEBİLİR

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da "Bir süre 4.000 seviyelerinde zorlanan bir piyasa vardı. Sonrasında orası aşılırsa zaten 5.000 seviyeleri konuşuluyordu. Şu anda o yolun yarısına kadar geldik. Piyasa kuvvetli görünüyor." ifadelerini kullandı.

Fed'in "şahin" dilinin bir miktar yumuşadığına yönelik sinyallerin küresel bazda hisse senetleri piyasasına pozitif yansıdığını aktaran Yılmaz, yurt içi piyasalarda tamamen pozitif ayrışmanın söz konusu olduğunu, yatırımcının getiri arayışı nedeniyle borsaya çok ciddi ilgi gösterdiğini kaydetti.

Yılmaz, getiri arayışı nedeniyle yurt dışı ve yurt içi piyasaların korelasyonunun kopuk vaziyette olduğunu belirterek, "Yurt dışı toparlanmaya devam ederse bizi pozitif etkileyeceğini, dışarıda dramatik bir satış baskısı olmadığı müddetçe bizim yukarı gitme iştahımızın devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Seans ve gün içinde zaman zaman kar satışları gelmesinin normal olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle seçime kadar piyasanın iyi olacağını, piyasanın yukarı gitme iştahını sürdüreceğini ve para girişinin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle KKM tarafında girişlerin neredeyse durduğunu, hatta yavaş yavaş çıkışların başladığını ve o paranın da hisse senedi piyasasına kayacağını düşünüyorum. O nedenle görüşüm pozitif. Ama tabii seçim yaklaşırken, bir seçim belirsizliği, seçim sonrasına yönelik senaryolar... Bunların hepsi önümüzdeki dönemde tekrar değerlendireceğimiz konular."

Yılmaz, bilanço tarafında, bu yılın en güçlü bilançolarının geldiğini düşündüğünü, dördüncü çeyrek bilançolarının bu kadar kuvvetli olmayabileceğini, öncü göstergelerin de bunu gösterdiğini söyledi.

Genel olarak iyi bir bilanço döneminin geride kaldığını, sonuçların hisse senetlerine de yavaş yavaş yansıdığını ifade eden Yılmaz, "Önemli bir beklentiyi geride bıraktık. Bundan sonra yeni beklentilere ihtiyacımız var. Özellikle bazı sektörler daha fazla ön plana çıkmış gibi görünüyor. Ama tabii enflasyon çok yüksek. Bu bilançolar analiz edilirken yatırımcı tarafından mutlaka enflasyondan arındırılarak, özellikle öz sermaye karlılığı gibi oranlara bakmakta da fayda var." diye konuştu.