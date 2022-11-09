Küresel piyasalar karışık seyrediyor

NEW YORK BORSASINDA ALICILI BİR SEYİR İZLENDİ

Süregelen riskler ve belirsizliklere karşın dün New York borsasında yatırımcıların bölünmüş bir Kongre'nin Fed'in faiz artırımlarını yavaştan almasına neden olacağı beklentileriyle alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Dolar endeksi, aşağı yönlü hareketine devam ederek 109,37 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 109,7'de dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,25 seviyelerinden yüzde 4,14'e kadar geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise kararsız bir seyirle başladı.

Öte yandan dün dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX'i satın almayı planladıklarını açıkladı. Bu gelişme sonrası Bitcoin'in fiyatı yüzde 12,7'lik sert düşüşle 21 bin dolar seviyelerinden 17 bin 200 dolara kadar geriledi.