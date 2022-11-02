Citi petrol fiyatı tahminlerini yukarı çekti

"2023 İLK ÇEYREKTE ORTALAMA FİYATIN 95 DOLAR/VARİL SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Brent petrolünde 2022 dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 97 dolar/varil olacağını tahmin eden Citi, 2023 ilk çeyrekte ortalama fiyatın 95 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

2023 dördüncü çeyrekte Brent petrolü için ortalama fiyatın 82 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini de tahmin eden Citi, 2023 yılının tamamı için ortalama fiyatı 88 dolar/varil olarak tahmin etti.