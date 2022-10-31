Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru geldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 2,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,19 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,99 ile spor oldu.