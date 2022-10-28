Resesyon endişeleri petrol fiyatlarını baskılıyor

RESESYON ENDİŞELERİ FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Küresel çapta resesyon endişeleri de petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu günlük petrol üretiminde kasım itibarıyla 2 milyon varillik kesintiye gidecek. Avrupa Birliği de 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık'ta kesmeyi planlıyor. Bu durum piyasalarda arz endişelerini güçlendirirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini de sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,28 ile 94,63 dolar aralığının direnç, 93,93 ile 93,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.