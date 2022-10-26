Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

UZUN VADELİ TAHVİLLERE TALEP ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ülkede artan resesyon endişesiyle kısa vadeli bonolardan çıkış hızlanırken, uzun vadeli tahvillere talep artmaya devam ediyor.

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 3 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Hafta başından bu yana yaklaşık 15 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'da, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,06 seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, yoğunlaşan bilanço döneminde hisse bazlı hareketlerin artması dikkati çekiyor.

New York borsasının kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in ve Microsoft'un karlılıkları beklentilerin altında kaldı. Nasdaq endeksinde ağırlıkları yüksek olan Alphabet ve Microsoft hisselerin vadeli işlem kontratları yüzde 5'ten fazla değer kaybıyla işlem görürken, Nasdaq'ın endeks vadeli kontratında da düşüş yüzde 2'ye yaklaştı.

Bugünün bilanço takviminde ise Meta, Being, Ford Motor ve Kraft Heinz gibi şirketler bulunuyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,63, Nasdaq endeksi yüzde 2,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa'da tarafında, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı beklenirken, siyasi gelişmelerde gündemin odağındaki yerini koruyor.