Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:26

Dolar kuru Fed'e rağmen sakin seyrini sürdürüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,61 seviyelerinde işlem görüyor. Bir süredir dar bantta yatay hareket eden dolar/TL, dün de bu seyrine devam ederek günü 18,6028 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.