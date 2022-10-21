Küresel piyasalar siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor

"FED'İN POLİTİKASI, BİR SÜRE DAHA KISITLAYICI KALACAK"

Öte yandan dün Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 4'ün oldukça üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Para politikasının değiştirilmesi için enflasyonda sürekli bir düşüş görülmesi gerek. Bu nedenle Fed'in politikası, bir süre daha kısıtlayıcı kalacak." dedi.

Harker'ın açıklamalarının ardından 1-2 Kasım'daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in, aralıkta da faizleri aynı ölçüde yükselteceğine dair fiyatlamalar güçlendi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 214 binle beklentilerin altında kaldı. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ekimde eksi 8,7 ile sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Öte yandan ABD'de ikinci el konut satışları eylülde yüzde 1,5 azalarak üst üste 8'inci ayda da düşüş kaydetti.