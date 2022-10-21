Apara Piyasalar Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:01

Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız

Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız

Spekülatif işlemlerin etkisi ile kurlarda aşırı oynaklığın kabul edilemez olduğunu belirten Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, otoritelerin döviz piyasası spekülatörleri ile "sıkı şekilde" mücadele ettiklerini ifade etti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, otoritelerin döviz piyasası spekülatörleri ile "sıkı şekilde" mücadele ettiklerini, Japonya'nın kurlarda aşırı oynaklığa karşı adımlar atacağını söyledi.

OYNAKLIK KABUL EDİLEMEZ

Basın toplantısında konuşan Suzuki, "Spekülatörler ile sıkı şekilde mücadele ediyoruz. Spekülatif işlemlerin etkisi ile kurlarda aşırı oynaklık kabul edilemez. Kur hareketlerini yakından izliyoruz. Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız" dedi.

Suzuki, Japon yeninde keskin ve tek yönlü zayıflamanın arzu edilmediğini belirtirken, zayıf yenin hem faydaları hem de zararları olduğunu ifade etti.

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Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız
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