Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS BİLİŞİM OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09'la bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,07'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 0,53 artarak 3.900,85 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.942,54 puana taşıdı.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2710 ile Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,48 ile 11 yılın, Fransa'da yüzde 3,04 ile 4 yılın zirvesine çıktı.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bugün yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.