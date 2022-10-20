Rusya’dan kömürüne indirim mecburiyeti! Yüzde 50 ila 60 indirimle ihraç ediyor

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya'da üretildi" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus kömür sektöründeki zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YİNE DE KAR EDİYORLAR"

Rusya'nın, ucuz enerji kaynakları sayesinde krizleri sakin bir şekilde atlattığını belirten Belousov, "Kömür ihracatında yüzde 50 ila 60 indirim uyguluyoruz. Şirketlerimiz kömürü piyasa fiyatının yaklaşık yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Ancak yine de kar ediyorlar." dedi.