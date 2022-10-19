Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar üzeri seyrini sürdürüyor

ABD STRATEJİK PETROL REZERVİNDEN 15 MİLYON VARİL PETROLÜ KULLANIMA SUNUYOR

Brent petrolün varil fiyatı dün ABD'nin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunacağına ilişkin haber akışı ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle 88,77 dolara kadar gerilemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için bugün satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi.

Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.