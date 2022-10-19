Apara Piyasalar BlackRock, kömür, petrol ve doğal gaza yatırımı durdurmayacak
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:48

BlackRock, kömür, petrol ve doğal gaza yatırımı durdurmayacak

BlackRock, kömür, petrol ve doğal gaza yatırımı durdurmayacak

BlackRock, petrol, kömür ve doğal gaza yatırım yapmayı durdurmayacaklarını bildirdi.

BlackRock, İngiltere Parlamentosu Çevre Denetim Komitesi'ne yaptığı açıklamada, petrol, kömür ve doğal gaza yatırım yapmayı durdurmayacaklarını bildirdi.

BlackRock, Komite'ye yaptığı açıklamada, reel ekonomide spesifik bir karbonsuzlaştırma ortaya çıkarmanın kendi rolleri olmadığını ifade etti.

BlackRock Başkanı Larry Fink, pek çok kesimden gelen eleştrilere karşı Şirket'in enerji yatırımlarını daha önce de savumuştu.

Daha önce de HSBC petrol üretiminin mevcut kaynaklarına yatırım devam etmesine ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

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BlackRock, kömür, petrol ve doğal gaza yatırımı durdurmayacak
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