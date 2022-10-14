Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

GÖZLER BOE'DEN GELEBİLECEK OLASI AÇIKLAMADA OLACAK

Öte yandan BoE'nin bugün sona eren günlük tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin belirsizlikler de sürerken, gözler Banka'dan gelebilecek olası açıklamada olacak.

Süregelen belirsizliklere karşın dün Avrupa borsalarında yükseliş yaşanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. 10 yıllık tahvil faizinin İngiltere'de yüzde 4,46'dan yüzde 4,19'a kadar gerilemesinin ardından Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun vadeli tahvil faizlerinde de düşüş yaşandı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,7'lik artışla 0,9780'de dengelendi. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 2,1 artışla 1,13'ün üzerine çıkarak bir haftanın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alıcılı başladı.

Asya tarafında gözler Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) bu hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi'ne çevrildi. Kongre kapsamında ülkenin gelecek 5 yıldaki yönetim kadrolarını şekillendirecek kritik kararların alınması beklenirken, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ekonomik ve mali zorluklarla mücadele edilen bir ortamda sorunların çözümüne yönelik vereceği mesajlar yatırımcıların odağında olacak.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylül ayında enflasyon yüzde 0,3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Bu dönemde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e yükseldi. Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikası uygulamasını hızlandıracaklarını ve reel ekonomiye daha güçlü destek sağlayacaklarını bildirirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını artırmanın ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları ışığında uygun olmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün hızlı yükselişle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.