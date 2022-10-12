Petrol ABD enflasyon verilerine odaklandı

Fiyatlar ayrıca, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'in Şanghay ve Shenzhen gibi büyük şehirlerde de dahil olmak üzere Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılması nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor. Ülkede vaka sayıları geçen hafta, ağustos ayından bu yana en yüksek seviyelerine geldi. Yetkililerin, ülkenin Kovid-19 politikalarında herhangi bir gevşeme olmayacağını belirtmesi de talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,63 ile 94,88 dolar aralığının direnç, 93,91 ile 93,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.