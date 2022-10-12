Apara Piyasalar Ekonomistler Rus petrolüne fiyat sınırı planına destek verdi
Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:26

Ekonomistler Rus petrolüne fiyat sınırı planına destek verdi

Ekonomistler Rus petrolüne fiyat sınırı planına destek verdi

American ve İngiliz üniversitelerinden 16 ekonomist G7`nin Rus petrolüne fiyat sınırı planına destek verdi.

ABD ve İngiltere'deki üniversitelerde görev yapan 16 ekonomist ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e bir mektup göndererek G7'nin Rusya'nın deniz yolu ile sattığı petrole fiyat sınırı getirilmesi planına destek verdiler.

CİDDİ ŞEKİLDE SINIRLAYABİLECEK

Aralarında Sloan School of Management, MIT, Berkley, Oxford ve Harvard Üniversitesi'nin de olduğu okullardan ekonomistler, G7'nin planladığı fiyat sınırlamasının Rusya'yı petrol üretmeye cesaretlendirmeye devam ederken gelirlerini ciddi şekilde sınırlayabileceğini ifade ettiler.

Ekonomistler, Rus petrolüne fiyat sınırının herhangi bir alıcının Rusya karşısında pazarlık pozisyonunu güçlendireceğini belirttiler.

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Ekonomistler Rus petrolüne fiyat sınırı planına destek verdi
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