Citi, OPEC+’nın üretim kısıntısının stok artışını yarı yarıya azaltacağını öngördü

Citi, OPEC+ üyelerinin Kasım ayından itibaren arzı kısma kararı almalarının bu yıl stoklarda beklenen 2 milyon varil/gün artışı muhtemelen yarı yarıya azaltacağını bildirdi.

BU DURUMUNUN ÇOK DERİN SONUÇLARI OLABİLİR

OPEC+'nın üretim kısıntısı kararının ABD ve Avrupa'nın tehlikeli "göze göz-dişe diş" reaksiyonlar vermesine yol açmakta olduğunu belikten Citi, bu durumunun çok derin sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Citi, Brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat beklentisini 101 dolar/varil olarak ifade ederken, 2023 beklentisini 88 dolar/varil olarak ortaya koydu.

Batı Teksas pektrolü için 2022 ortalama fiyat tahmini 96 dolar/varil ve 2023 için 83 dolar/varil oldu.