BoE sinyali verdi! Bankacılara geçici tahvil alımlarını uzatabilir

Financial Times'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) 14 Ekim Cuma günü tamamlanacak olan geçici tahvil alımlarını uzatmaya hazırlandığı konusunda bankacılara sinyal verdi.

FT'nin 3 kaynağa dayandırarak verdiği haber, BoE Başkanı Bailey'in dün yaptığı tahvil alımlarına Cuma gününden sonra devam etme niyetleri olmadığını açıklamasının ardından geldi.

"DESTEK SONA ERMEDEN ÖNCE 3 GÜNÜNÜZ KALDI"

Kaynaklar, Boe Başkanı Bailey emeklilik fonlarını "destek sona ermeden önce 3 gününüz kaldı" diye uyarsa da, bankalar ile BoE arasındaki özel görüşmelerde tahvil alım programının Cuma gününden öteye uzatılabileceği işaretlerinin verildiğini öne sürdüler.

BoE'den temsilcilerin bazı bankaları piyasa şartlarının gerektirmesi, talep etmesi durumunda tahvil alımının 14 Ekim'den sonrasına uzatılmasına hazır olunması yönünde bilgilendirdikleri iddia edildi.

FT'ye konuşan bir bankacı, "Bize, tahvil alımlarını perşembe ve cuma günü uzatıp uzatmamaya karar vermek için Yükümlülük Tabanlı Yatırım (LDI) yöneticilerini yakından izlediklerini, müşterinin teminat tamamlama çağrıları ile başa çıkmalarını sağlamak için yeterli likidite üretip üretmedikleri takip ettiklerini söylediler" dedi.