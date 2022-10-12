ABD Hazine Bakanı Yellen: Finansal istikrarsızlık işareti görmüyorum

"İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Enflasyonun çok yüksek olduğunu, ancak sağlıklı bir iş gücü piyasasını devam ettirirken enflasyonu düşürmenin bir yolu bulunduğunu belirten Yellen, iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesini kendisini çok cesaretlendirdiğini vurguladı.

Yellen, hane halkı bilançolarının güçlü olmaya devam ettiklerine de işaret ederken, şirketlerin borç yüklerin büyük ancak yönetilebilir olduklarını da savundu.