ABD Hazine Bakanı Yellen: Finansal istikrarsızlık işareti görmüyorum

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD finansal piyasalarından finansal istikrarsızlık işaretleri görmediğini, artan faiz oranlarına ve likidite gerilimleri konusunda endişeleri bağlı olarak yüksek bir oynaklığın yaşandığını bildirdi.
CNBC'ye konuşan Yellen, "ABD'de ve bizim finansal piyasalarımızda finansal istikrarsızlık işaretleri görmedim. İyi çalışmaya devam ediyorlar ve daha sıkı para politikası ortamlarında bazen oluştuğunu gördüğümüz şekilde kaldıraç azaltım işaretleri görmedik" dedi.
"İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR"
Enflasyonun çok yüksek olduğunu, ancak sağlıklı bir iş gücü piyasasını devam ettirirken enflasyonu düşürmenin bir yolu bulunduğunu belirten Yellen, iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesini kendisini çok cesaretlendirdiğini vurguladı.
Yellen, hane halkı bilançolarının güçlü olmaya devam ettiklerine de işaret ederken, şirketlerin borç yüklerin büyük ancak yönetilebilir olduklarını da savundu.