Yabancılar 300 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Eylül haftasında net 300,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 4,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Eylül itibarıyla 19 milyar 55,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Eylül'de 17 milyar 583,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 364,7 milyon dolardan 1 milyar 337,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 107,5 milyon dolardan 104 milyon dolara indi.