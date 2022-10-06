Rusya, petrol fiyatına sınır getirilmesi halinde üretimi kısacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırı uygulaması halinde Rusya'nın bunun negatif etkilerini telafi etmek için petrol üretimini kısabileceğini söyledi.
Rusya'nın 2022 yılında 530 milyon ton ve 2023 yılında 490 milyon ton üreteceğini belirten Novak, şu anda günlük üretimlerini 9,9 milyon varil/gün olduğunu da ifade etti.
"70 DOLAR/VARİL SEVİYESİNDE PETROL FİYATI UYGUN"
Novak, Rusya'nın 70 dolar/varil seviyesinde petrol fiyatı uygun gördüğünü de belirtti.
Konuşmasında AB'nin Rusya'dan doğal gaz ithalatına fiyat sınırı uygulamama kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Novak, Rusya'nın gerektiğinde Kuzey Akım 2 üzerinden Avrupa'ya gaz sağlamaya hazır olduğunu da tekrarladı.
Novak, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının oheratörlerinin, Gazprom'un ve Rusya'nın Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların soruşturulmasına dahil olmalarına izin verilmemesinin üzüntü verici olduğunu da vurguladı.