Morgan Stanley petrol fiyat tahminini yükseltti

2023 İLK ÇEYREKTE 0,9 MİLYON VARİL/GÜN ARZ FAZLASI OLUŞABİLİR

2023 ilk çeyrekte küresel petrol pazarında 0,2 milyon varil/gün arz fazlası oluşacağı beklentisini 0,9 milyon varil/gün açık olarak revize eden Morgan Stanley, AB'nin getirdiği yasak nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminin 1-1,5 milyon varil/gün azalacağı beklentisinin revizyonda etkili olduğunu vurguladı.

Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için Brent fiyatı tahminini 95 dolar/varilden 100 dolar/varile çıkardı. Yapılan değerlendirmede, "Brent petrolü 100 dolar/varil seviyesine bizim önceden tahmin ettiğimizden daha çabuk ulaşacak" ifadeleri de yer aldı