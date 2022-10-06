Apara Piyasalar Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 6.10.2022 19:56

Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 756 milyon dolar azalarak 107 milyar 48 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Eylül'de 71 milyar 335 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 756 milyon dolar azalışla 110 milyar 804 milyon dolardan 107 milyar 48 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
02.09.202239.63272.295111.927
09.09.202240.00273.681113.683
16.09.202239.91474.824114.738
23.09.202239.46971.335110.804
30.09.202238.99668.052107.048

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Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu
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