Küresel piyasalarda dalgalanma sürüyor

OPEC+ GRUBU GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİ KASIM AYINDAN İTİBAREN 2 MİLYON VARİL AZALTMA KARARI ALDI

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alması da risk iştahındaki düşüşü destekledi. Kararın ardından, ABD Başkanı Joe Biden gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salma talimatı verirken, Brent petrolün varil fiyatı, 93,4 dolarla 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağını belirterek, bu durumun petrol fiyatlarında yaratabileceği yukarı yönlü baskının, Çin'de salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da belirginleşebileceğini söyledi.