Brent petrol arz kesintisi endişeleriyle 90 doların üzerinde

KESİNTİ MİKTARININ BÜYÜK OLACAĞI İHTİMALİ FİYATLARIN YUKARI YÖNLÜ SEYRİNİ DESTEKLEDİ

Grubun toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, kesinti miktarının tahmin edilenlerden daha büyük olacağına ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, grup günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmeyi düşünüyor.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün ise piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.