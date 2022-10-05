Almanya doğal gaz ithalatına daha fazla destek sağlamayı görüşüyor

Almanya'nın doğal gaz ithalatına daha fazla destek sağlama konusunda görüşmeler yürütmesiyle hükümet, kamulaştırılmasının ardından Sefe adını alan Gazprom Almanya'ya, Alman ithalatçı VNG'ye gaz tedariki kontratını yerine getirebilmesini sağlamak üzere destek vermeyi değerlendiriyor.

SEFE, ALMAN HÜKÜMETİNİN DESTEKLEDİĞİ EK KREDİ HATLARI ALACAK

Sefe, VNG'ye yıllık 65 terawatt saat gaz sağlama sözleşmesini yerine getirebilmek için Alman hükümetinin desteklediği ek kredi hatları alacak.

Kaynaklar taraflar arasında uzlaşmanın bu hafta sağlanmasını bekliyorlar.