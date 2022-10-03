OPEC+ petrol üretimini kısmayı değerlendirecek

Büyük merkez bankalarının para politikalarını agresif şekilde sıkılaştırmalarının da etkisiyle küresel ekonomide yavaşlama endişelerinin artmasının OPEC+'da üretim kısıntısı tartışmalarına da yansıdığını ifade eden kaynaklar, 1 milyon varil/günün üzerinde bir kısıntının da tartışıldığını ancak nihai kararın 5 Ekim'de Viyana'da yapılacak toplantında petrol ve enerji bakanları tarafından verileceğini vurguladılar.

EN BÜYÜK ÜRETİM KISINTISI OLACAK

Üretimin 1 milyon varil/gün kısılmasına karar verilmesi halinde bu pandeminin başından bu yana yapılan en büyük üretim kısıntısı olacak.

Analistler, Fed'in faiz artırımlarının küresel ekonomi için endişeleri artırdığı ortamda OPEC+'nın piyasada bir arz fazlası oluşmasının önceden önüne geçmek isteyebileceğini değerlendiriyorlar.