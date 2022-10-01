Küresel piyasalarda resesyon endişelerine bağlı negatif seyir bu hafta da devam etti

Haftanın ilk yarısında, doların gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam etmesinin ardından, İngiltere Merkez Bankası (BoE) tahvil alım paketi açıklarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) sözle yönlendirme ve Japonya Merkez Bankası da (BoJ) döviz piyasasına müdahale ederek ülke para birimlerinin değer kaybını önlemeye çalıştı.

Ekonomilere duyulan güvenin azalması ile resesyon beklentileri de artarken, OECD küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini gelecek yıl için yüzde 2,8'den 2,2'ye düşürdü.

Gelecek dönemde faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini veren merkez bankalarının ardından pay piyasaları baskı altında kalırken, tahvil piyasalarında satışlar güçlendi.

Bu hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini, dolar endeksi de 114,8 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Emtia piyasalarında doların dalgalı bir seyir izlemesi neticesinde 1.615 dolar ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, bu seviyede etkisini artıran alışlarla haftalık bazda yüzde 1,1 değer kazanarak 1.662 dolardan kapanışını gerçekleştirdi.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,5 dolar ile 11 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından haftayı yüzde 0,6 azalışla 85,2 dolardan tamamladı.