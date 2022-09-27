Goldman Sachs, küresel hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını azalt"a indirdi

Goldman Sachs, global yatırım dağılımı için gelecek 3 aya yönelik tahmininde hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını azalt" indirdi. Nakit için tavsiyesini "ağırlığını artır" olarak koruyan Goldman Sachs, artan reel getirilerin ve resesyon görünümünün nakit için daha gidecek yer olduğuna işaret ettiğini savundu.