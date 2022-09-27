Bitcoin fiyatı arttı! Son 1 haftanın en yüksek seviyesinde

Küresel hisse senedi ve değerli metal fiyatlarında görülen toparlanma kriptoparala, özellikle Bitcoin'e de yansımasıyla fiyatı arttı. Bugün 20 bin dolar seviyesini geçerek son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Bugün 20350 dolar seviyesini gören Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 6,80 artışla 20167,85 seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum fiyatı da yüzde 7 civarında artarak 1389,75 dolar seviyelerine yükseldi.

YÜKSEK KORELASYON İÇİNDE HAREKET EDİYOR

Analistler, kriptoparaların küresel merkez bankalarının para poitikalarını takip etmeye devam ettiklerini ve ABD hisse senedi piyasaları ile yüksek korelasyon içinde hareket ettiklerini belirtiyorlar.

Dolar Endeksi'nin seyrinin belirleyici olduğunu ifade eden analistler, Dolar Endeksi'nin tepe noktalarına yaklaştığı değerlendirmelerinin bitcoine alım gelmesinin arkasındaki faktörlerden olduğunu da vurguladılar.