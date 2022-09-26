Çin’de döviz riski rezerv oranı %20’ye yükseltildi

Çin'in merkez bankası Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı önceden satış sözleşmeleri için döviz riski rezervlerini eski durumuna getireceğini söyledi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun Çin Halk Bankası (PBOC), 28 Eylül'den itibaren vadeli döviz alımlarında finansal kurumlar için döviz riski rezervlerini mevcut sıfırdan %20'ye çıkaracağını duyurdu.

1994'TEN BU YANA EN BÜYÜK YILLIK KAYBINA DOĞRU İLERLİYOR

Yuan, dolar karşısında psikolojik olarak önemli görülen 7 seviyesini aşarak Ağustos ortasından bu yana yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve Çin'in resmi ve piyasa döviz kurlarını birleştirdiği 1994'ten bu yana en büyük yıllık kaybına doğru ilerliyor.

Spot yuan, duyuru üzerine neredeyse hiç kıpırdamadı. Onshore yuan, Cuma günü bir önceki gece kapanışı olan 7.1298'e kıyasla dolar başına 7.1450'den işlem gördü.

Pazartesi günkü duyuru, PBOC'nin bu ayın başlarında finansal kurumların rezerv olarak tutması gereken döviz miktarını azaltacağını açıklamasının ardından, para birimindeki düşüşü durdurmak için en son politika önlemi oldu.