Apara Piyasalar Fed'in agresif faiz kararı sonrası Wall Street sert düştü
Giriş Tarihi: 22.9.2022 10:11

Fed'in agresif faiz kararı sonrası Wall Street sert düştü

Fed’in agresif faiz kararı sonrası Wall Street sert düştü

Fed 75 baz puanlık faiz kararı sonrası Wall Street sert düştü, aşağı hareket vadeli endekslerde sürüyor.

Fed'in bu yıl üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve Powell'ın agresif faiz artırımlarının süreceği sinyalini vermesi dün Wall Street'e sert satış getirdi.

DOW JONES SANAYİ ENDEKSİ 500 PUANDAN FAZLA DÜŞTÜ

Dow Jones Sanayi Endeksi 500 puandan fazla düştü ve aşağı hareket bu sabah vadeli endekslerde de devam ediyor.

Dün Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,70, S&P 500 yüzde 1,71 ve Nasdaq 100 yüzde 1,80 düştü.

Bu sabah vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yütde 0,32, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,76 aşağıdalar.

Avrupa vadeli endeksleri de ABD vadeli endekslerine paralel bir seyir izliyor.

BoE'nin faiz kararının beklendiği bugün, FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,88, FDAX yüzde 1,92 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 1,81 eksideler.

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Fed'in agresif faiz kararı sonrası Wall Street sert düştü
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